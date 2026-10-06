Когда будет первый снег в 2026 году: что обещают синоптики и когда ляжет снежный покров

Первый снег в Москве в 2026 году синоптики ждут в конце октября — начале ноября, устойчивый снежный покров — к концу ноября.
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