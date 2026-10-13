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Царьград

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"Я ничего особенного не думал": вице-премьер Трутнев рассказал, как попал под обстрел

"Я ничего особенного не думал": вице-премьер Трутнев рассказал, как попал под обстрел

Вице-премьер Трутнев поделился воспоминаниями о самых опасных поездках на позиции.Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поделился воспоминаниями о том, как попадал под обстрел на линии боевого соприкосновения.

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