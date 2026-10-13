"Я ничего особенного не думал": вице-премьер Трутнев рассказал, как попал под обстрел

Вице-премьер Трутнев поделился воспоминаниями о самых опасных поездках на позиции.Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поделился воспоминаниями о том, как попадал под обстрел на линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым