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Американский самолет-разведчик кружит у Калининградской области

Американский самолет-разведчик кружит у Калининградской области

IMAGO/Sven Severing/TASS Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II выполняет облет Калининградской области 14 октября.

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