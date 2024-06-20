Пенсионерку из Калужской области судили за удаленный комментарий об СВО в Telegram

В Калужской области осудили жительницу Малоярославца за комментарий, дискредитирующий ВС РФ. В марте 2024 года женщина оставила в чате Telegram-канала главы администрации Малоярославецкого района комментарий, дискредитирующий использование ВC РФ при проведении СВО.