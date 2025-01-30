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  • Людмила Абрамова
    рождаемость прям на дискотеках или там только зачатие..с мигрантами, которые во всех школах уже в переборе??? ..читае...Школьные дискотек...
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Востриков: половина исков Роспотребнадзора к магазинам пришлись на «Светофор»

Востриков: половина исков Роспотребнадзора к магазинам пришлись на «Светофор»

Около половины всех исков Роспотребнадзора затронули розничные сети магазинов «Светофор». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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