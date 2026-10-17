В Октябрьском районе Новосибирска 22-летнему профессиональному спортсмену, напавшему на 49-летнего мужчину на парковке после мелкого ДТП, суд запретил покидать жильё в вечернее и ночное время без разрешения следователя.
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