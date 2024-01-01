В Самарской области Полицейский Дед Мороз побывал в гостях у семьи сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по го Саранск в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» побывали в гостях у семьи уроженца Мордовии инспектора патрульно-постовой службы 4 взвода мобильного батальона полка ППСП Управления МВД России по городу Саратову Михаила Гадеева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей в декабре 2019 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии