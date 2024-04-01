Астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 апреля 2024 года Ирэн ОрлонскаяАстрологи предупреждают нас о том, что 1 апреля Меркурий вступает в ретроградное движение, делая этот день особенно непредсказуемым и опасным.