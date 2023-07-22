Депутат Госдумы проверил столичные магазины и выявил шринкфляцию.Массовая шринкфляция происходит в московских магазинах.
Массовая шринкфляция: Как русских обманывают в магазинах
Комментарии
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Валерий Зобнин
"Сейчас закона, который бы запрещал столь изощрённо обманывать покупателя, нет. И наказывать продавцов не за что".По-моему,статью "Мошенничество",никто не отменял!В данном случае, в первую очередь эта статья распространяется на производителя тары и молочной продукции.А магазин им обоим,деньги отмывает.А всё вместе,это называется КОРРУПЦИЕЙ!!!"но если брать миллионы этих самых "недолитров"…то это уже мошенничество в крупных размерах!!!Теперь,будут принимать закон "О честной цене",согласовывать,утверждать-надцать лет,а обман простых граждан,будет продолжаться!Где живём?
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17 час.
Николай Герасименко
Заголовок звучит как геноцид по национальному признаку. Обманывают только русских? Такое ощущение, что автор Тришин вещает из-за границы России 🇷🇺.
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16 час.
Валерий Зобнин
Такая-же беда с нестандартной тарой и в Узбекистане.Третий год, не могу добиться в суде.удовлетворения иска-об ущербе.Потому как-русский!
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11 час.
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