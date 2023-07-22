Массовая шринкфляция: Как русских обманывают в магазинах

Валерий Зобнин

"Сейчас закона, который бы запрещал столь изощрённо обманывать покупателя, нет. И наказывать продавцов не за что".По-моему,статью "Мошенничество",никто не отменял!В данном случае, в первую очередь эта статья распространяется на производителя тары и молочной продукции.А магазин им обоим,деньги отмывает.А всё вместе,это называется КОРРУПЦИЕЙ!!!"но если брать миллионы этих самых "недолитров"…то это уже мошенничество в крупных размерах!!!Теперь,будут принимать закон "О честной цене",согласовывать,утверждать-надцать лет,а обман простых граждан,будет продолжаться!Где живём?