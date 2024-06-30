Сотрудник Дагестанского университета арестован за организацию нелегальной миграции из Иордании

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ в Дагестане была пресечена деятельность канала нелегальной миграции, который организовал один из сотрудников отдела международных отношений и внешних связей местного высшего учебного заведения.
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