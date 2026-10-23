На минувшей неделе жители Тульской области чаще всего жаловались губернатору на отключения воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Тульской области.
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