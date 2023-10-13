«Хезболла» предупредила Израиль о готовности открыть второй фронт — WSJ

Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт, если он начнет наземную операцию в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
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