Как остановить украинскую мясорубку?

Почти одиннадцать месяцев назад, в августе 2023 года, New York Times писала, что по оценкам американских властей, около 500 тысяч россиян и украинцев были убиты, ранены или пропали без вести, хотя обе стороны конфликта занижают свои потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии