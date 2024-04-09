Имя: Софи Фамилия: Мадд Полное имя: Софи Мадд Национальность: американец Родилась: 27 июля 1998 г. Страна: США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 38-25-36 (ЕС) 97-64-91 Рост: 5,5; 165 см Инстаграм Софи Мадд – @sophiemudd #Sophie #Mudd.
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