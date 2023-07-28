США отказались от сопровождения украинских судов с зерном

В США надеются, что российский президент Владимир Путин объявит себя виновником голода в Африке. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Голоса Америки» заявил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
В США надеются, что российский президент Владимир Путин объявит себя виновником голода в Африке. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Голоса Америки» заявил представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
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