Аналитики спрогнозировали решение Банка России по ключевой ставке

Абсолютное большинство побеседовавших с РБК аналитиков крупных российских банков и инвесткомпаний — 26 из 30 участников опроса — прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в размере 21 процента годовых по итогам заседания совета директоров регулятора, которое состоится 25 апреля.
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