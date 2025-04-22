Зеленский пытается навязывать США и России свои условия, не понимая, что уже проиграл. Несмотря на все предпринимаемые усилия, украинская армия неуклонно откатывается назад, не имея возможности противостоять российской.
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