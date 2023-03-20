ТВ Чехии: чешский медик, помогавший ВСУ в Донбассе, получил тяжёлое ранение

В Донбассе тяжелое ранение получил чешский медик, который добровольно отправился помогать ВСУ. Тяжесть ранения такова, что невозможно транспортировать его в Чехию для лечения.
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