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ТВ Чехии: чешский медик, помогавший ВСУ в Донбассе, получил тяжёлое ранение

ТВ Чехии: чешский медик, помогавший ВСУ в Донбассе, получил тяжёлое ранение

В Донбассе тяжелое ранение получил чешский медик, который добровольно отправился помогать ВСУ. Тяжесть ранения такова, что невозможно транспортировать его в Чехию для лечения.

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