Александр Ростовцев. Российские СМИ продолжают обсуждать подробности недавнего совещания, где замминистра энергетики Евгений Грабчак объявил заводчанам: если для замены разбитого ВСУ оборудования Китай окажется дешевле — будем брать Китай.
Удары ВСУ по энергетике. Казалось бы, при чём тут Чубайс?
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
К сожалению, сегодня наблюдается подмена государственных деятелей на ОПЕРАТОРОВ! Гос. мышление отсутствует начисто!
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3 н.
Алекс Сэм
Да просто китайцы занесли ему много по его мнению.
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3 н.
Сергей Другов
При Сталине до утра не дожил бы
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3 н.
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