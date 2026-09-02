БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

Удары ВСУ по энергетике. Казалось бы, при чём тут Чубайс?

Удары ВСУ по энергетике. Казалось бы, при чём тут Чубайс?

Александр Ростовцев.   Российские СМИ продолжают обсуждать подробности недавнего совещания, где замминистра энергетики Евгений Грабчак объявил заводчанам: если для замены разбитого ВСУ оборудования Китай окажется дешевле — будем брать Китай.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
К сожалению,  сегодня наблюдается подмена государственных деятелей на ОПЕРАТОРОВ! Гос. мышление отсутствует начисто!
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3 н.
Алекс Сэм
Да просто китайцы занесли ему много по его мнению.
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3 н.
Сергей Другов
При Сталине до утра не дожил бы
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3 н.