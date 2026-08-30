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Царьград

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СПбГУ увеличил число студентов из Китая до 2500 за 10 лет

СПбГУ увеличил число студентов из Китая до 2500 за 10 лет

Санкт-Петербургский государственный университет за последние 10 лет увеличил число студентов из Китая в пять раз, до 2500 человек.

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