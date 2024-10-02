Правительство сделало выводы после массового неурожая ягод и яблок в 2024 году

Власти России принимают меры для получения в будущем рекордных урожаев. Премьер-министр Михаил Мишустин 2 октября на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым поручил уделять особое внимание компаниям, которые занимаются селекцией.
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