Автомобили с «бородавками» на крыше станут историей: представлен новый лидар Hesai, который не портит дизайн и аэродинамику

Шанхайский производитель лидаров Hesai Technology представил модель ET25 на Пекинском автосалоне. Новый лидар предназначен для размещения за лобовым стеклом и внутри салона, а не снаружи автомобиля, как обычно.
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