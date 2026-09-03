Эффектно, но неэффективно: в Китае разработали платформу защиты войск от БПЛА Сложно сейчас найти страну, в которой специалисты оборонных компаний и военны.
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