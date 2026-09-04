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ТАСС

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В Торонто шторм разрушил стадион за две недели до концерта AC/DC

В Торонто шторм разрушил стадион за две недели до концерта AC/DC

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сильный шторм в Торонто оставил до 65 тыс. домохозяйств без электричества, привел к подтоплению в отдельных районах города и нанес "значительный ущерб" стадиону Rogers Stadium, где 16 сентября запланирован концерт рок-группы AC/DC.

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