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Юлиан Рёпке поглумился над гибелью генерала Кириллова

Юлиан Рёпке поглумился над гибелью генерала Кириллова

Немецкий журналист-русофоб фактически назвал заказчиков теракта в Москве.Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке с издёвкой прокомментировал гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Армии России генерала Игоря Кириллова, намекнув на причастность к устроенному теракту украинских спецслужб.

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