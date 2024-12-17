Юлиан Рёпке поглумился над гибелью генерала Кириллова

Немецкий журналист-русофоб фактически назвал заказчиков теракта в Москве.Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке с издёвкой прокомментировал гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Армии России генерала Игоря Кириллова, намекнув на причастность к устроенному теракту украинских спецслужб.
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