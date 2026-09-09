Полицейские задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя, совершенном в 2000-м году

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального управления СК России задержали исполнителя заказного убийства 26-летней давности.
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