Прогноз погоды в Крыму на 13 мая В Симферополе +15 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и ясноВ Евпатории +17 и ясноВ Черноморском +16 и небольшой дождьВ Джанкое +17 и ясноВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +15 и облачно с прояснениямиВ Арм.