81 единица техники будет убирать снег с барнаульских улиц днем 14 октября

Особое внимание уделят тротуарам В Барнауле днем 14 октября со снегом и наледью будет бороться 81 единица техники и 98 дорожных рабочих, сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко на оперативном совещании в мэрии по устранению последствий неблагоприятной погоды.