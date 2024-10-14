81 единица техники будет убирать снег с барнаульских улиц днем 14 октября

Особое внимание уделят тротуарам В Барнауле днем 14 октября со снегом и наледью будет бороться 81 единица техники и 98 дорожных рабочих, сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко на оперативном совещании в мэрии по устранению последствий неблагоприятной погоды.
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