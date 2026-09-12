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Невеста для лётчика: сорок лет ожидания

Невеста для лётчика: сорок лет ожидания

Воронеж, июль 1942 года. Немцы рвутся к Дону, город горит от края до края. Сержант Михаил Демьянов, лётчик-штурмовик, каждое утро уходит на задание и каждое утро возвращается — чтобы увидеть Клаву, девушку с авиазавода, которая ждёт его с самого начала войны.

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