Невеста для лётчика: сорок лет ожидания

Воронеж, июль 1942 года. Немцы рвутся к Дону, город горит от края до края. Сержант Михаил Демьянов, лётчик-штурмовик, каждое утро уходит на задание и каждое утро возвращается — чтобы увидеть Клаву, девушку с авиазавода, которая ждёт его с самого начала войны.