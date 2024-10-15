Соратник Кадырова опроверг данные о расстреле сдавшихся в плен под Курском украинцев

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг появившиеся данные о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен под Курском, передает ТАСС.
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