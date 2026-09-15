X-Com завершил установку источника бесперебойного питания для производства МПЭ АО «НТО»

Системный интегратор X-Com успешно завершил проект по установке источника бесперебойного питания (ИБП) для оборудования молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) производства акционерного общества «НТО» в одной из лабораторий Физико-технического института им.
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