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Регионы России

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X-Com завершил установку источника бесперебойного питания для производства МПЭ АО «НТО»

X-Com завершил установку источника бесперебойного питания для производства МПЭ АО «НТО»

Системный интегратор X-Com успешно завершил проект по установке источника бесперебойного питания (ИБП) для оборудования молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) производства акционерного общества «НТО» в одной из лабораторий Физико-технического института им.

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