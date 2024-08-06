СКР: трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси в Башкирии

На предприятии в Стерлитамаке от сильных ожогов погибли три человека. Газовоздушная смесь загорелась, когда рабочие демонтировали старый трубопровод, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.
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