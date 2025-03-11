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Царьград

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Россию дожали. "Договорняк". И тут всю игру испортил Арестович*

Россию дожали. "Договорняк". И тут всю игру испортил Арестович*

На Украине после переговоров с США - своя атмосфера. В Сети уверяют, что американцы дожали Россию, близок пресловутый "договорняк".

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