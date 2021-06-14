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Депутат Госдумы Никонов предрек прекращение существования Украины в случае ее вступления в НАТО

Депутат Госдумы Никонов предрек прекращение существования Украины в случае ее вступления в НАТО

В случае вступления в Североатлантический альянс Украина прекратит свое существование. С соответствующим прогнозом выступил Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы России.

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