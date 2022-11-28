Рассекречены документы о кровавом терроре поляков против украинцев в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы подробностей преступной деятельности «Армии Крайовой» (АК) на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями в годы Великой Отечественной войны.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы подробностей преступной деятельности «Армии Крайовой» (АК) на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями в годы Великой Отечественной войны.
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