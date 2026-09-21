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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слон: «Супруга даже после моего гола в матче с ЦСКА не плакала. Она очень сильно переживает за команду. Люди пишут тупые комментарии, но представьте, что мы проживаем»

Президент Prime Squad Владислав «Слон» Ослоновский высказался о победе над СКА (1:0) в 4-м туре WINLINE Кубка Медиалиги.

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