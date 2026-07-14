Расходный агент

За первую половину июля 2026 года ФСБ отчиталась о серии предотвращённых терактов и диверсий: аэродромы в Амурской и Челябинской областях, покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, попытки подрыва инфраструктуры.
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