Царьград

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Такер Карлсон: США пытаются оправдать ситуацию в стране русскими теориями заговора

Такер Карлсон: США пытаются оправдать ситуацию в стране русскими теориями заговора

Журналист недоволен поведением американских чиновников, которые во всех бедах винят Россию.Экс-ведущий телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон пожаловался на то, что власти США "сваливают" сложную ситуацию в стране на русские теории заговора.

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