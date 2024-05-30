Актер Домогаров впервые провел выступление после ухода из театра

На ХI Забайкальском международном кинофестивале в Чите состоялось первое выступление актера и народного артиста России Александра Домогарова после того, как он покинул Театр имени Моссовета, где проработал 30 лет.
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