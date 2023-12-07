Астраханский следком начал проверку по поводу отсутствия воды в селе Тишково

На основании материалов местных СМИ. Следственными органами СКР по Астраханской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, по факту отсутствия водоснабжения в селе Тишково Володарского района.
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