Ветеринар Меликова: кошек-сфинксов нужно обрабатывать солнцезащитным кремом

Многие россияне, открывая дачный сезон, берут с собой за город домашних любимцев, в том числе кошек. Чтобы такие поездки были безопасны и комфортны для питомца, нужно учесть несколько нюансов, рассказала "Газете.
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