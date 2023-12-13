Рассказываю, как в 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Олег Самойлов

НЕТ! Я НЕ забыл! И примерно представляю, ГДЕ находится деревушка Вискули и кто в той стороне ХОЗЯИНОМ в то время работал! А также я знаю, КТО и в какой последовательности приехал туда! А посему, посмею нагло заметить, что "...был во главе сборище в 91 году в беловежской пуще." был некто Шушкевич, как хозяин хаты, а остальные - в качестве приглашенных присутствовали! Думаю, что Валерий Сорокин не станет оспаривать, если я его и кого-то еще приглашу к себе в Минск для решения какого-либо вопроса и заявлю, что Валерий Сорокин главнюк при решении сих/сего вопроса, то Валерий Сорокин скромненько ОТКАЖЕТСЯ от этой заманчивой должности, верно?