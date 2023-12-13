Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Рассказываю, как в 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Рассказываю, как в 90-е почти все оборонные заводы России попали в руки западных акционеров

Интересные истории Перед вами фотография ЗРК С-400 «Триумф» на базе тягача Брянского автозавода.

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Комментарии
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Виген Егиазарян
Думаю, что если взять и начать проверять за автором упомянутые заводы, даты приватизации и т.д. - то выяснится, что никакой приватизации предприятий ВПК не было.
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13 час.
Олег Самойлов
НЕТ!  Я НЕ забыл! И примерно представляю, ГДЕ находится деревушка Вискули и кто в той стороне ХОЗЯИНОМ в то время работал! А также я знаю, КТО и в какой последовательности приехал туда! А посему, посмею нагло заметить, что &quot;...был во главе сборище в 91 году в беловежской пуще.&quot; был некто Шушкевич, как хозяин хаты, а остальные - в качестве приглашенных присутствовали! Думаю, что Валерий Сорокин не станет оспаривать, если я его и кого-то еще приглашу к себе в Минск для решения какого-либо вопроса и  заявлю, что Валерий Сорокин  главнюк при решении сих/сего вопроса, то Валерий Сорокин скромненько ОТКАЖЕТСЯ от этой заманчивой должности, верно?
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7 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлоф ты опять вжратый на МТ приперся?!
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7 час.

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