«Новая почта» из-за ударов меняет работу (ФОТО)

«Новая почта» из-за ударов меняет работу. Украинский оператор сократил срок бесплатного хранения отправлений в отделениях — с семи до пяти дней.
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