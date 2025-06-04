Самолеты и сбитый режим: что может испортить отпуск с младенцем

Самолет — более безопасный вид транспорта, по статистике. Но является ли авиаперелет хорошим выбором для путешествия с маленькими детьми? Об отпуске с малышами профессор кафедры неонтологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Мария Дегтярева рассказала в беседе с aif.
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