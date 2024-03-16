Выборы президента РФ проходят в спокойной обстановке, голосование организовано хорошо. Таким мнением 16 марта поделился французский политик, экс-член Европарламента Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян, который приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР) в качестве международного наблюдателя.
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