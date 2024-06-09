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Мурашко: необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 пока нет

Мурашко: необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 пока нет

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пока нет необходимости в широкомасштабной вакцинации жителей России от коронавируса, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

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