Bloomberg: ключевым объектом новых антироссийских санкций США станут чипы

Администрация президента Джо Байдена расширяет санкции, которые призваны воспрепятствовать продаже в Россию и других товаров, имеющих значение для оборонной промышленности, передает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.
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