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Detector 404: россияне пожаловались на сбой приложения «Яндекс Go»

Detector 404: россияне пожаловались на сбой приложения «Яндекс Go»

Более 1400 жалоб на сбой в работе сервиса «Яндекс Go» поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской области.

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