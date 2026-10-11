Эта крепость меняет историю Северной Африки: о чем рассказало строение среди скал Марокко

На Древний Египет привыкли смотреть как на оплот цивилизации на карте Северной Африки лет так 3000–4000 назад, но это устаревшее представление.
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