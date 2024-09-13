КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ С УКРАИНЫ УГРОЖАЕТ ЕВРОПЕ И АФРИКЕ ﻿

Валерий КОЛЕСНИК Захват власти на Украине радикальными политиками в 2014 году, последовавшая за этим агрессия киевского режима против Донбасса превратили Украину в место концентрации огромного количества неучтённого оружия.
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